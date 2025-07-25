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Цікава новина з Іспанії.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про створення Суперліги. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Я завжди намагався відігравати роль у налагодженні мостів між Суперлігою та УЄФА. Суперліга веде переговори із УЄФА.

Александер Чеферін призначив кількох людей з УЄФА для переговорів із представниками Суперліги. Він також переговорив з Берндом Райгартом, генеральним директором Суперліги, та всією його командою, до якої входять юристи, близькі до клубів Суперліги. Обидві сторони налаштовані доброзичливо.

Вважаю, що для блага футболу важливо, щоб ця угода була досягнута якнайшвидше. Є рішення суду Європейського Союзу, яке підтримує позиції Суперліги. Я вважаю це важливим, але ще важливішим, щоб футбольний світ залишався єдиним. Я бачу більшу готовність з боку президента УЄФА. І я наполягаю, що Чеферін – здібна та надійна людина.

Ми говорили, що хочемо відкритого турніру. Ми хотіли меритократії, і нас влаштовує формат, найвигідніший для клубів. Звичайно, постає питання управління, і подивимося, як його вирішуватиме УЄФА, але я вважаю, що цим має займатися Європейський Союз клубів.

Ми не хотіли конфронтації; а хотіли максимально покращити європейський футбол. Наприклад, формат Ліги чемпіонів став ефективнішим, з доходом на 20% більшим, ніж попередній", – сказав Лапорта.