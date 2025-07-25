Гравці Інтер Маямі не зіграють проти Цинциннаті через порушення регламенту ліги.
Альба та Мессі, getty images
25 липня 2025, 21:30
Ліонель Мессі та Жорді Альба дискваліфіковані на один матч МЛС після того, як пропустили Матч зірок між найкращими гравцями американської та мексиканської ліг. Про це повідомляє офіційний сайт МЛС.
Згідно з правилами ліги, футболісти, які без поважної причини, пов’язаної зі станом здоров’я, відмовляються брати участь у Матчі зірок, автоматично відсторонюються від наступного поєдинку свого клубу. Таким чином, Мессі та Альба не зможуть допомогти Інтеру у грі проти Цинциннаті, яка відбудеться в суботу, 26 липня.
Цього сезону Мессі провів 29 матчів, у яких забив 24 м'ячі та віддав вісім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що чергові голи та асисти Мессі допомогли Інтеру Маямі розгромити Нью-Йорк Ред Буллз.