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Гравці Інтер Маямі не зіграють проти Цинциннаті через порушення регламенту ліги.

Ліонель Мессі та Жорді Альба дискваліфіковані на один матч МЛС після того, як пропустили Матч зірок між найкращими гравцями американської та мексиканської ліг. Про це повідомляє офіційний сайт МЛС.

Згідно з правилами ліги, футболісти, які без поважної причини, пов’язаної зі станом здоров’я, відмовляються брати участь у Матчі зірок, автоматично відсторонюються від наступного поєдинку свого клубу. Таким чином, Мессі та Альба не зможуть допомогти Інтеру у грі проти Цинциннаті, яка відбудеться в суботу, 26 липня.

Цього сезону Мессі провів 29 матчів, у яких забив 24 м'ячі та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що чергові голи та асисти Мессі допомогли Інтеру Маямі розгромити Нью-Йорк Ред Буллз.