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Матч заплановано на 24 липня.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може отримати дискваліфікацію на найближчі матчі МЛС. Про це повідомляє ESPN.

38-річний аргентинець пропустив тренування збірної всіх зірок МЛС перед матчем із командою зірок мексиканського чемпіонату.

Якщо Мессі не візьме участь у виставковому матчі, який заплановано на завтра, 24 липня (04:00), то він може бути покараний дискваліфікацією на один чи більше матчів.

Цього сезону Мессі провів 29 матчів, у яких забив 24 м'ячі та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що чергові голи та асисти Мессі допомогли Інтеру Маямі розгромити Нью-Йорк Ред Буллз.