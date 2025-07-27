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Легенда Баварії відхилив пропозицію Лос-Анджелеса та обрав канадський клуб із МЛС.

Екснападник Баварії Томас Мюллер веде фінальні переговори щодо переходу до Ванкувер Вайткепс. За повідомленням Крістіана Фалька, німецький ветеран вже узгодив контракт з канадським клубом до 2026 року і готується офіційно оголосити про своє рішення.

У боротьбі за 34-річного футболіста також фігурував Лос-Анджелес, за який виступає колишній захисник Полісся Артем Смоляков. Проте Мюллер відхилив пропозицію каліфорнійців, зробивши вибір на користь Ванкувера.

Після завершення клубного чемпіонату світу-2025 Мюллер офіційно попрощався з Баварією. Спортивний директор мюнхенців Макс Еберль заявив, що це було спортивне рішення, не пов’язане з фінансами, а сам гравець зазначив, що залишає клуб у хороших стосунках.

У минулому сезоні Мюллер провів 41 матч за Баварію, забивши шість голів і віддавши шість асистів, а також встановив рекорд за кількістю зіграних поєдинків за клуб.