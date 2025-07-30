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Сума трансферу становитиме близько 23 мільйонів євро.

Саудовський Неом незабаром посилиться центральним захисником Нанта Натаном Зезе. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу 20-річного француза складе близько 20 мільйонів євро, а ще три мільйони євро прописані у якості бонусів.

Також зазначимо, що це буде новий рекордний трансфер французького клубу. Наразі рекорд утримує трансфер Еміліано Сали у Кардіфф за 17 млн євро у 2019 році.

Минулого сезону Зезе провів 21 матч, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Неом домовився про перехід таланта з Монако.