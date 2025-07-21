Англія

Саудівський новачок розглядав варіант із підписанням француза, але обрав інші пріоритети на ринку.

Перехід Акселя Дісасі з Челсі до саудівського клубу Неом не відбудеться.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, керівництво арабської команди відмовилося від ідеї підписання французького захисника, зосередившись на інших кандидатах для зміцнення оборони.

Неом справді розглядав трансфер Дісасі як один із варіантів, однак остаточне рішення було негативним. Ймовірно, клуб готує угоду з більш доступним чи стратегічно зручним гравцем.

Дісасі, який приєднався до Челсі влітку 2023 року, поки залишається в складі лондонського клубу, хоча влітку навколо його імені з’являлося чимало трансферних чуток.

Минулого сезону Аксель Дісасі відіграв за Челсі та Астон Віллу (на правах оренди у другій частині сезону) 27 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може перехопити Забарного у ПСЖ.