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Португальський рефері працював на минулому фіналі Ліги чемпіонів.

Матч за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенгемом обслуговуватиме португальська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Жоау Пінейру, якому допомагатимуть Бруно Жезуш та Лучано Мая. Резервним рефері призначено азербайджанця Ельчіна Масієва.

За систему ВАР відповідатимуть португальці Тьягу Мартінш та Фабіу Мелу, а також нідерландець Пол ван Букель.

Додамо, що минулого сезону 37-річний Пінейру обслуговував фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером (5:0).

Нагадаємо, матч за Суперкубок УЄФА ПСЖ — Тоттенгем пройде в італійському Удіні на Стадіо Фріулі, 13 серпня, о 22:00.