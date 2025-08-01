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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 липня 2025 року.

Завершилася 1254 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ. У столиці загинули 16 людей, із яких двоє — діти. Одним із загиблих дітей виявився 6-річний каратист Матвій Марченко. Ще 145 людей, зокрема 14 дітей, постраждали.

- Війська рф обстріляли п’ятиповерхівку у Краматорську Донецької області. Місцева влада зазначає, що удар по будинку був прицільним. Унаслідок удару половина багатоповерхівки зруйнована вщент. На цю мить відомо про щонайменше одну загиблу людину та 11 поранених. Одна людина перебуває у важкому стані.

- Народні депутати проголосували за законопроєкт № 13533, який має відновити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Невдовзі після цього його підписав і президент Володимир Зеленський.

- У ніч проти 31 липня та зранку дрони атакували російське місто Пенза. Дрони СБУ атакували АТ Радіозавод, яке входить до складу корпорації Ростех. Під час нальоту БпЛА зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектованням.

- Комітет Сенату з питань асигнувань, очолюваний республіканцями, схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає оборонну допомогу Україні на 1 мільярд доларів. Про це повідомляє Reuters.

- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська сторона днями обговорювала з високопосадовцями росії завершення російсько-української війни. За його словами, США не побачили жодного прогресу в цьому питанні. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News Radio.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, застосували 66 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 449 дронів-камікадзе та здійснили 3 410 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян, ще три боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники двадцять вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи тридцять сім разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п’ятдесят два – безповоротно. Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував в районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта.

Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо".

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!