До США перебрався один із найкращих бомбардирів Чемпіоншипу.
Центральний нападник Емманюель Латте Лат залишив Мідлсбро і приєднався до Атланти Юнайтед, передає офіційний сайт клубу МЛС.
За даними transfermarkt, сума трансферу 26-річного івуарійця склала 21.25 млн євро. Таким чином він став найдорожчим новачком в історії турніру.
Контракт Латте Лата з Атлантою Юнайтед розраховано до кінця 2028-го (з опцією продовження ще на рік).
Мідлсбро Емманюель представляв із серпня 2023 року. На його рахунку 29 голів і чотири асисти в 67 матчах усіх турнірів.
У червні 2024-го центрфорвард дебютував за збірну Кот-д'Івуару. У двох поєдинках (66 хвилин) своєї національної команди він не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, раніше до Атланти Юнайтед з АПЛ повернувся Мігель Альмірон.