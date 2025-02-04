Северная Америка

До США перебрався один із найкращих бомбардирів Чемпіоншипу.

Центральний нападник Емманюель Латте Лат залишив Мідлсбро і приєднався до Атланти Юнайтед, передає офіційний сайт клубу МЛС.

За даними transfermarkt, сума трансферу 26-річного івуарійця склала 21.25 млн євро. Таким чином він став найдорожчим новачком в історії турніру.

Контракт Латте Лата з Атлантою Юнайтед розраховано до кінця 2028-го (з опцією продовження ще на рік).

The talk of the town. Now it's official.



Bienvenue, Latte Lath ⚡️🐘 pic.twitter.com/rQ22t2bqah — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 4, 2025

Мідлсбро Емманюель представляв із серпня 2023 року. На його рахунку 29 голів і чотири асисти в 67 матчах усіх турнірів.

У червні 2024-го центрфорвард дебютував за збірну Кот-д'Івуару. У двох поєдинках (66 хвилин) своєї національної команди він не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше до Атланти Юнайтед з АПЛ повернувся Мігель Альмірон.