Центральний нападник Емманюель Латте Лат залишив Мідлсбро і приєднався до Атланти Юнайтед, передає офіційний сайт клубу МЛС.

За даними transfermarkt, сума трансферу 26-річного івуарійця склала 21.25 млн євро. Таким чином він став найдорожчим новачком в історії турніру.

Контракт Латте Лата з Атлантою Юнайтед розраховано до кінця 2028-го (з опцією продовження ще на рік).

The talk of the town. Now it's official.



Bienvenue, Latte Lath ⚡️🐘 pic.twitter.com/rQ22t2bqah