Інше

Саудівський клуб хоче звільнити місце для нових іноземних гравців і вже шукає покупців для бразильця.

Аль-Хіляль ухвалив рішення виставити вінгера Малкома на трансферний ринок. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, бразилець більше не входить до довгострокових планів головного тренера команди Сімоне Індзагі. Саудівський клуб хоче перебудувати склад і звільнити одну з позицій для іноземного футболіста.

Керівництво Аль-Хіляля вже розпочало пошук потенційних покупців для 29-річного вінгера. Представники гравця, своєю чергою, вивчають пропозиції з Європи та інших чемпіонатів.

Малком приєднався до Аль-Хіляля у 2023 році з пітерського Зеніта за близько 60 мільйонів євро. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Рішення щодо бразильця ухвалене на тлі активної трансферної кампанії саудівської команди. Аль-Хіляль працює над посиленням флангів атаки та раніше проявляв інтерес до таких гравців, як Крісенсіо Саммервілл і Усман Дембеле.

Всього за Аль-Хіляль Малком провів 138 матчів, забив 46 голів та віддав 41 асист.