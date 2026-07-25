Колумбієць виступатиме в одній команді з українцем Геннадієм Синчуком.
Браян Себальйос, ФК Монреаль
25 липня 2026, 14:45
Монреаль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Нью-Інгленд Революшн Браяном Себальйосом.
Сума трансферу 25-річного колумбійця становила 750 тисяч доларів. При цьому Нью-Інгленд отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.
Нагадаємо, Себальйос виступав за Динамо Київ з літа 2024 року. На його рахунку лише чотири матчі, в яких він забив один м'яч. У грудні того ж року він залишив команду на правах вільного агента.
Цього року Себальйос провів дев'ять матчів у МЛС, у яких забив два м'ячі.
Після 16 турів Монреаль, у якому виступає українець Геннадій Синчук, набрав 15 очок та посідає 13 місце у Східній конференції МЛС.