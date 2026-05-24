Монреаль у матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях поділив очки з Ді Сі Юнайтед (4:4).

Господарі поля вийшли вперед на дев'ятій хвилині зусиллями Луїса Мунтяну, після чого на 28 хвилині перевагу подвоїв Джаред Страуд. Наприкінці першого тайму один м'яч для гостей відіграв Прінс-Осей Овусу.

На 51 хвилині Тай Барібо забив третій м'яч Ді Сі Юнайтед, реалізувавши пенальті, а за десять хвилин Овусу оформив дубль.

На 87 хвилині господарі поля забили четвертий м'яч, автором якого став Лукас Бартлетт, але Монреаль здійснив диво у компенсований час. Спочатку Овусу оформив хет-трик, реалізувавши пенальті на 94 хвилині, а потім на 96 хвилині голом відзначився український вінгер Геннадій Синчук після передачі того ж таки Овусу.

Для 19-річного українця це був дебютний забитий м'яч цього сезону, в якому він відіграв вісім матчів.

Після 15 ігор Ді Сі Юнайтед набрав 18 очок та посідає дев'яте місце у Східній конференції МЛС. У Монреаля 14 балів після 14 ігор та десята позиція.