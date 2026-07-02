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Про перехід Браїса Мендеса домовився Коламбус Крю.

Коламбус Крю посилився атакувальним півзахисником Реала Сосьєдад Браїсом Мендесом, передає офіційний сайт клубу МЛС.

Контракт із 29-річним іспанцем розраховано до завершення сезону-2028/29. Угода включає опцію продовження на ще одну кампанію.

До Коламбус Крю Мендес приєднався за правилом призначеного гравця. За попередніми даними, клубу зі штату Огайо трансфер обійшовся в 6 млн євро.

Браїс представляв Реал Сосьєдад протягом чотирьох років. У липні 2022-го Сельта отримала за свого вихованця 14 млн.

На рахунку Мендеса 33 гола й 24 асисти в 166-ти матчах за клуб із Сан-Себастьяна. Із ним плеймейкер виграв Кубок Іспанії-2025/26.