Англия

Экс-капитан Манчестер Сити — "на 100% конголезец, на 100% бельгиец, на 100% манк" — о прекрасных сложностях нового вызова в Андерлехте, расизме и Брэксите.

"Каждая глава моей жизни начиналась с неудач и трудностей, — говорит Компани. – Но заканчивалась успехом или славой в конечном итоге. Это не случится, если будешь сомневаться в себе. Не случится, если отступишь перед сложностями. Как раз наоборот. Нужно учиться и оставаться спокойным в непростой момент. Это очень прекрасная сторона трудностей".

Красноречие и интеллект Компани украшают серое утро понедельника в Манчестере, когда мы начинаем наше интервью, не похожее ни на одну из других бесед с футболистами. Бывший капитан сборной Бельгии и Манчестер Сити, ныне играющий тренер родного Андерлехта, рассматривает системный расизм и мрачный рост популизма. Он говорит о Брэксите, уроках уязвимости в прошлом сезоне в Ман Сити и всеобъемлющей осведомленности Пепа Гвардиолы.

Компани, который идентифицирует себя как "на 100% конголезца, на 100% бельгийца, на 100% манка", основательно и открыто по каждой теме. "Я не страдаю, когда сталкиваюсь с испытаниями, — продолжает Венсан. – Я принимаю их. Прекрасная сторона трудностей в том, что ты никогда не учишься так хорошо, как когда получаешь пинок под зад. Это лучший момент для учебы. Если ты встречаешь их лицом, а не заливаешься слезами и закрываешь глаза – то можешь попытаться и решить проблему. Если ты нацелен на решение проблем, что способно остановить тебя?"

"Мои родители привили мне такие взгляды. Моя мама [белая бельгийка] была лидером организации, которая боролась за права малоимущих, и справедливость была для нее ключевой. А когда мы говорим о справедливости, нужно помнить, что мой отец боролся с режимом Мобуту [Сесе Секо, правителя Заира (ныне ДР Конго) с 1965 по 1997 год]. Он протестовал на улицах Киншасы, где потерял много таких же студентов, как и он. Отцу пришлось отправиться в трудовой лагерь за то, что он сражался за свои взгляды".

33-летний Компани берет паузу. "Так какое право я имею сидеть спокойно? Мой мир простой, если сравнивать. Я просто стараюсь делать правильные вещи. Если сравнить с проектом в Андерлехте, я ощущаю, что это правильный путь, чтобы по нему следовать. Я все проанализировал и проверил, и удостоверился, что план вполне реально воплотить в жизнь. С этого момента меня ничто не переубедит, я не пойду на компромисс".

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Шесть месяцев назад, спустя несколько дней после того, как Компани поднял над головой трофей Премьер-лиги и Кубок Англии, Андерлехт сделал объявление, которое привело в восторг даже его разочарованных болельщиков. Клуб только пережил провальный сезон, впервые за 56 лет не квалифицировавшись в еврокубки. Однако владелец Марк Куке, спортивный директор Михаэль Вершюрен и технический директор Франк Арнесен объявили о возвращении в Андерлехт Компани, парня, который 19 лет назад присоединялся к академии клуба. Решение Венсана вернуться домой, а не провести еще сезон в таком роскошном клубе, как Сити, привело к огромным празднованиям среди фанатов "пурпурно-белых".

"Вернув Компани мы совершили то, что многие считали невозможным, — утверждает Вершюрен. – Венсан – дитя этого клуба, которое может придать Андерлехту новый импульс. У него пурпурная кровь. Фанаты понимают, что это часть нашего прошлого, но в то же время – гарантия будущего".

На чемпионате мира-2018 около трети выигравшей бронзовые медали сборной Бельгии, были связаны с Андерлехтом. Кроме Компани это еще Ромелу Лукаку, Юри Тилеманс, Дрис Мертенс, Маруан Феллаини, Леандер Дендонкер, Миши Батшуайи и Аднан Янузай. Это еще один пример традиционного превосходства Андерлехта, который выиграл 34 чемпионства в Бельгии и три важных европейских трофея".

В прошлом сезоне "пурпурно-белые" финишировали шестыми, а в этой кампании и вовсе начались традиционные для каждого нового этапа жизни Компани трудности. После девяти туров Андерлехт шел 13-м из 16 команд, выиграв только один матч и трижды сыграв вничью. С тех пор команда поднялась на 10-е место.

"Мы только что прошли семь матчей без поражений, — рассказывает Компани. – Четыре победы, три ничьих – и одна из них также должна была быть победой. Есть некоторые заблуждения по поводу моей роли. Классическая должность менеджера и ее краткосрочные аспекты – это не то, что я делаю. Я и футболист тоже. Но мы создали видение, план того, как клуб должен вернуть свою идентичность и быть ближе к желаниям фанатов. Мы хотим в будущем соревноваться с большими клубами вокруг нас, такими как Аякс и Брюгге".

"Чтобы помочь людям понять, я могу сравнить нас с другими клубами, которые переживают переходной период. Манчестер Юнайтед, к сожалению, очень хороший пример. Рейнджерс, пока они не заполучили Стивена Джеррарда. И Милан. Даже таким большим клубам нужно быть осторожными, иначе они могут оказаться в забвении, если не будут полностью следовать плану. Мы провели много времени, прописывая параметры этого плана. Теперь нужно просто сохранять спокойствие и работать".

Терпение может закончиться, когда владелец-миллиардер поймет, что краткосрочный успех не купить деньгами, а фанаты не оценят того, что на наведение порядка после хаоса требуется время. "Поэтому моя роль чуть иная, — говорит Компани. – Терпение не назвать достоинством в футболе. Но на самом деле, оно нужно. Для управления и результатов требуется терпение".

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Назначение Франка Веркаутерена, бывшего менеджера Андерлехта, на пост главного тренера в октябре стало поворотной точкой. Было ли это решение Компани? "На данный вопрос сложно ответить. Мы всегда консультируемся вместе, важно иметь согласие каждого. У Франка богатый опыт на внутреннем и международном уровне. Он символ клуба, который выигрывал с нами еврокубки в роли игрока. Он играл в полуфинале чемпионата мира с великим поколением бельгийцев в 1986. Поэтому назначение человека с таким авторитетом было действительно важно для защиты нашего долгосрочного подхода".

В Бельгии возникли некоторые споры, когда Компани ошибочно был объявлен главным тренером Андерлехта. "Для начала мне нужно закончить собирать тренерские значки, и я горю желанием это сделать. Во-вторых, моя роль слегка отличается от того, как люди ее представляют. Я остаюсь футболистом, капитаном, который играл в большом чемпионате и также имеет магистерскую степень. Было бы преступлением, если бы я не делился этими знаниями в Бельгии. Я защищаю долгосрочное будущее Андерлехта. Прямо сейчас я все еще играю, и нет лучшего места, чтобы быть на футбольном поле. Я сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу понять, как можно реализовать свой потенциал в полной мере".

Компании в Манчестере, чтобы продвигать свою новую книгу – увлекательный дневник сезона-2018/19 в исполнении "горожан". В книге рассказывается о требле. Мощный удар Компани из-за штрафной в его последнем домашнем матче на Этихад принес команде важнейшую победу, которая позже оказалась ключевой. Но интересна книга в первую очередь тем, как Компани подробно описывает свои трудности в прошлой кампании. Гвардиола никогда не позволял ему расслабиться – Компани всегда ощущал необходимость доказывать свой уровень. Эта неопределенность подтолкнула его к уходу из Сити.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что не желал бы, чтобы это было иначе, — говорит Компани. – Я выжал лучшее из себя. Я говорю о давлении в Андерлехте. Не важно, что Бельгия маленькая. У нас очень много внешнего давления. Но внутреннее и близко не такое, каким могло бы быть. В Сити все наоборот. Внешнее – не важно, каким бы большим оно ни было – это ничто. Мы живем не ожиданиями других людей. Но внутреннее давление в Сити, чтобы выступить хорошо – ранее я с таким нигде не сталкивался".

"Я был одним из парней, которые подливали масла в этот огонь. Если я оказывался в невыгодной позиции – получал травму, оставался на скамейке, а иногда и вне заявки – на следующее утро я шел и работал еще усерднее. Если кто-то хотел пожаловаться на свое положение дел, я бы указал очевидное: я, скорее всего, достиг намного большего в клубе и все равно не жалуюсь".

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В книге Венсан рассказывает, как ему приходилось подбадривать Рияда Мареза, который не мог завоевать регулярное место в основе после трансфера за 60 млн фунтов. Эта ситуация продолжается и в нынешнем сезоне. "Ценник не дает тебе преимущества в Сити. Такого не случилось бы в любом другом клубе. Рияд ощущал неуверенность, а я говорил ему сохранять спокойствие. Нужно смотреть на картину шире – на самом деле, он может оказывать свое влияние даже выходя на последнюю минуту сезона, потому что имеет исключительный талант. Вы разделяете один путь с людьми, которые много времени проводят на скамейке. Люди забывают, что и я там был. Но я забил гол в ворота Лестера, а в последнем матче сезона Рияд вернул нас в игру, сделав ассист и забив Брайтону. Он сделал это в самый нужный момент".

Мы встретились с Компани на следующее утро после поражения Сити от Ливерпуля на Энфилде, после которого "горожане" отстали от противника на девять очков. Гвардиола с его поредевшей обороной, должно быть, мечтал о присутствии Компани, но хотел бы сам Венсан играть, а не наблюдать за столь увлекательным матчем? "Нет. Мне понравилось смотреть. Конечно, было бы здорово быть частью этого, но мое время прошло".

"Я не тот, кто будет жить с сожалением. Сейчас я сосредоточен на новом пути с Андерлехтом. Но матч был прекрасен. Я чувствовал, что мне повезло смотреть его, сделать шаг назад и подумать: "Вау, я был частью подобных матчей. Уровень невероятен". Говорил ли Венсан с Пепом после игры? "Нет. Я был на другой стороне (работал для Sky Sports – прим.), но я мог ощутить его боль".

Компани сравнивает опыт игры под руководством Гвардиолы с учебой в университете. Что же он почерпнул в первую очередь от Пепа? "Футбольные тактики. Пространство. Использование пространства и влияние этого на игру в целом. Управление пространством – главное, чему я научился у Пепа".

Компани женат на манкунианке, и его любовь к Манчестеру разумеется сама собой. Но он рос в Брюсселе. Стало ли бельгийское общество менее разделенным, когда он вернулся в город. "Такие города, как Брюссель, всегда сложны. Очень просто было бы сказать, что все стало лучше или хуже. Но по-прежнему, над многим нужно работать. Мой отец стал первым черным мэром (коммуны Гансхорен, прим.) в истории Бельгии – это шаг вперед. Но каждой правительственной организации не хватает разнообразия".

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Компани с детства слышал обезьяньи звуки, играя в футбол. Его мать реагировала праведным гневом, но самому Венсану интереснее подчеркивать расизм в белых кабинетах директоров. "Когда мы обсуждаем расизм, это будто сотрясать воздух. Мы концентрируемся на поверхности, но в кабинетах решения принимают решения те, кому не хватает разнообразия. То же самое в частных корпорациях, то же самое в новостях. Если в руководстве нет разнообразия, то все обсуждение сводится к тому, что бы сделать, чтобы им выглядеть хорошо. Уберет ли это проблему?"

Больше ли разнообразия в руководстве Андерлехта? "Нет. Но тот факт, что я пришел в клуб с определенной властью, привнесет больше баланса. Теперь люди будут перепроверять, что они говорят или делают правильные вещи. Они больше будут ощущать себя на грани, если произойдет акт дискриминации. Это не значит, что я буду трубить об этом каждый день. Не то, чтобы я пришел и говорил: "Парни, не будьте расистами". Нет. Мы просто хотим быть правильным обществом. Делая это, ты уже сражаешься с расизмом".

"Но борьба за равные права – это не только про расу. Это и гендерный вопрос. Много побед было добыто с тех пор, как мой отец перебрался в Европу. Но достаточно ли? Точно нет. Мы должны достичь уровня, где больше нет "стеклянных потолков" ни для кого. Нужно, чтобы нас оценивали по компетенции и желании преуспеть, а не нашему происхождению или гендеру".

"Поэтому я столь пессимистичен в обсуждении отдельных актов расизма. Сделали ли люди в правительстве и ответственные за это все, чтобы удостовериться, что они достаточно однообразны? Есть фигуры, которые принимают общественные решения в тени. Им это очень удобно. Но если вы и я в одном совете, я могу вас контролировать вас. Вы можете контролировать меня. Это непосредственное влияние. Вместо того, чтобы защищать имидж, мы могли бы действительно бороться с проблемами".

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Брэксит – это еще один источник боли для Компани. Должно быть, он ощущает ее еще острее, когда смотрит на Британию со стороны. "Я из Брюсселя, — улыбается Венсан. – Столицы европейских институтов. Мне не нужно продавать Евросоюз. Но одна вещь, которую я точно понимаю – это единство. Я всегда считал, что чем более вы взаимосвязаны экономически и социально, тем выше барьер для войны и конфликта. Это особенно важно во время расцвета популизма. Тот факт, что Брэксит столь сложен – мощнейшее доказательство того, что европейское единство работает".

"Я знаю, что некоторые хотят отколоться и создать свою собственную систему. Знаю, что ЕС – это сложно. Иногда несправедливо. Но знаете, что? Нужно сесть и решать проблему вместе. Это очень ценно. И что я вам скажу – война куда дороже. Конфликт куда дороже. Эгоистичное поведение, которое пропагандируют популисты с телеэкранов, оголяет слабости современности. Нам нужно обратить на это внимание".

"Мне не нравится, когда кто-либо использует пропаганду, чтобы упростить очень сложные и комплексные проблемы. Исторически было доказано, что это опасная игра, играть в которую очень легко. Можно легко использовать страхи людей ради собственных интересов. Что произойдет, если мы пойдем на поводу у популистских лидеров, отколемся и создадим свою собственную маленькую штучку? На определенном этапе история забывается".

"Нужно посмотреть на фото, как действительно выглядела Вторая мировая война. Забудьте о политиках, которые за ней стояли. Это были молодые ребята на самолетах, парашютисты, которых подстреливали в воздухе, лодки даже не доплывали до берегов, пулеметы клали людей кучами. Семьи были разрушены. Вот это Вторая мировая война. И она случилась из-за череды действий очень опасных личностей. Популистских лидеров".

Компани останавливается. "Каждому нужно вернуться к этому важному. Окей, быть частью Европы раздражает. Понимаю. Иногда это несправедливо. Да, понимаю. Но в реальности я ощущаю себя спокойнее, когда мы – один союз".

Что Венсан думает, когда слышит пустые фразы, типа "вернуть контроль"? "Это криминал. Настоящая игра на темной стороне человеческой натуры. Мне интересно, насколько сейчас общество способно принимать хорошо взвешенные решения?"

Компани выглядывает в окно на мрачное манкунианское небо. Вдруг его лицо светлеет. "Но моя связь с Манчестером абсолютная. Я приехал сюда 11 лет назад, а теперь возвращаясь в этот город, ощущаю себя дома. В такой же мере я люблю Брюссель. Там я тоже дома. На 100% в обоих случаях. Идеальный союз".

Дональд МакРэй, The Guardian

Перевел Евгений Музыка, Football.ua