Англия

Француз не появлялся на футбольном поле с конца сентября этого года.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вернулся к тренировкам своей команды после длительного перерыва, связанного с травмой лодыжки.

Несмотря на это, главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер пока не готов сказать, когда звездный француз появится на футбольном поле.

"Погба уже тренируется, он вернулся в команду, так что посмотрим, сколько времени ему понадобится, чтобы набрать форму и снова выйти на поле", — приводит слова Солскьяера пресс-служба МЮ.

В текущем сезоне Погба провел 6 поединков в футболке "красных дьяволов" и отличился двумя результативными передачами. Французский хавбек в последний раз выходил на поле 30 сентября в матче АПЛ против Арсенала.

Ранее сообщалось, что отсутствие Погба на тренировках связанно с его желанием уйти из МЮ, однако руководство клуба категорически отказалось отпускать футболиста в зимнее трансферное окно.