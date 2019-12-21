Англия

Football.ua анонсирует матч 18-го тура АПЛ между Эвертоном и Арсеналом.

Восемнадцатый тур английской Премьер-лиги стартует матчем между Эвертоном и Арсеналом.

Эвертон – Арсенал

21 декабря, 14:30, Гудисон Парк, Ливерпуль. Арбитр встречи – Кевин Френд

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Встреча на Гудисон Парк против Арсенала почти наверняка станет последним матчем для Данкана Фергюсона в качестве исполняющего обязанности главного тренера Эвертона перед назначением Карло Анчелотти, но независимо от результата Биг Данк справился лучше, чем ожидалось.

Руководство "ирисок" отправило Марку Силву в отставку перед непростым отрезком — в следующих трех матчах чемпионата команде предстояло встретиться с Челси, Манчестер Юнайтед и Арсеналом — и мало кто мог представить, что в первых двух поединках Эвертон наберет четыре очка (победа над Челси и ничья с Юнайтед) и выберется из зоны вылета.

В схожей ситуации находился и Арсенал, руководство которого отправило в отставку Унаи Эмери, но вот увольнение испанца ожидаемых плодов пока не принесло. В четырех матчах Премьер-лиги под временным правлением Фреди Юнберга "канониры" набрали лишь четыре очка и обосновались на десятой позиции. Такие результаты не оставляли шведу шансов на то, чтобы получить пост главного тренера на постоянной основе, и в итоге должность занял Микель Артета.

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Как бывший помощник Пепа Гвардиолы справиться на своей первой самостоятельной должности — вопрос открытый и интересный, ведь сейчас Арсенал находится ближе к зоне вылета, чем к ТОП-4. Артета приступит к работе уже после матча против Эвертона, а за поединком на не чужом для него Гудисон Парк, где он провел почти половину своей игровой карьеры, будет наблюдать с трибун.

Данкан Фергюсон надеется, что он сможет рассчитывать хотя бы на часть игроков, которые пропустили матч Кубка Лиги против Лестера в середине недели из-за повреждений или болезней. В то же время совершенно точно не сыграют Жан-Филипп Гбамен и Андре Гомеш, которые восстанавливаются после долгосрочных травм.

У Арсенала будут отсутствовать фуллбеки Киран Тирни и Сеад Колашинац, а полузащитник Дани Себальос должен вернуться к тренировкам лишь на следующей неделе. Центральный защитник Сократис Папастатопулос дисквалифицирован на этот поединок из-за перебора желтых карточек. Состояние Эктора Бельерина, Роба Холдинга и Месута Озила будет оценено перед матчем.

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом матче хозяевам. В букмекерской конторе Parimatch победа Эвертона оценивается коэффициентом 2,37, ничья – 3,70, а победа Арсенала – 2,90.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в Премьер-лиге: на Гудисоне победил Эвертон (1:0), а на Эмирейтс три очка взял Арсенал (2:0).

Ориентировочные составы:

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Кин, Мина, Динь — Ивоби, Дэвис, Сигурдссон, Бернард — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Давид Луис, Чеймберс — Гендузи, Торрейра — Пепе, Озил, Мартинелли — Обамеянг

Не сыграют: Шнайдерлин, Уолкотт, Гбамен, Гомеш – Себальос, Тирни, Колашинац, Папастатопулос

Под вопросом: Динь — Бельерин, Холдинг, Озил

Интересные факты:

Арсенал выиграл 33 матча и забил 107 голов против Эвертона в Премьер-лиге — больше, чем против любой другой команды.

В 2019 году Эвертон набрал 16 очков в матчах против ТОП-6 образца прошлого сезона. Больше набрали только Манчестер Сити и Лестер.

Эвертон сохранил свои ворота "сухими" лишь один раз в последних 15 матчах Премьер-лиги.

Эвертон выиграл четыре из последних пяти домашних матчей Премьер-лиги против лондонских команд (одна ничья).

Арсенал пропускал первым в 11 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, в том числе в последних шести поединках.

В этом сезоне Арсенал выиграл лишь пять из 17 матчей Премьер-лиги — в два раза меньше, чем на этой стадии в прошлом сезоне.

Пьер-Эмерик Обамеянг забил семь из 10 выездных голов Арсенала в Премьер-лиге в текущем сезоне.

Арсенал постарается выиграть два выездных матча Премьер-лиги подряд в течение одного сезона впервые с октября 2018 года.

Тренеры говорят:

Данкан Фергюсон (Эвертон): "Я доволен работой, которую проделал. На данный момент я не планирую начинать карьеру менеджера, возможно, сделаю это через два-три года, но для меня это был великолепный опыт. Я лишь хочу, чтобы Эвертон был успешен. Хочу, чтобы новый тренер проделал фантастическую работу, и я не сомневаюсь, что так и будет. И будет блестяще, если я смогу оставаться частью этого".

Микель Артета (Арсенал): "Чувствую себя так, словно вернулся домой. Я готовился к этому вызову, так что готов к нему. В первую очередь мне нужно поднять настрой игроков, ведь когда я был здесь с Манчестер Сити на прошлой неделе, все были немного подавлены. Здесь у нас должна быть правильная культура, а после этого мы сможем поговорить о других вещах. Нам нужно немедленно повысить уровень игры, чтобы начать побеждать".