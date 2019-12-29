Англия

Эвертон на выезде сумел добыть три очка против коллектива Стива Брюса.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл на своем поле принимал Эвертон.

Несмотря на то, что "сороки" сумели отыграться, "ириски" были более удачливыми и добыли вторую победу подряд под руководством Карло Анчелотти.

Обзор матча:

Ньюкасл – Эвертон 1:2

Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 64.

Ньюкасл: Дубравка – Шер, Лежен (Атсу, 74), Фернандес – Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Виллемс (Лонгстафф, 85) – Жоэлинтон (Гэйл, 74), Кэрролл.

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Майкл Кин, Холгейт, Бейнс (Мина, 80) — Уолкотт (Коулмэн, 70), Дэвис, Сигурдссон, Ришарлисон – Мойзе Кин (Делф, 61), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Жоэлинтон, Хэйден – Дэвис, Калверт-Льюин.

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