Англия

Молодой центрбек присоединился к "лебедям".

Защитник Челси Марк Гуэхи перешел Суонси, сообщает официальный сайт валлийского клуба.

Английский центрбек присоединился к "лебедям" на правах аренды до конца сезона. В составе нового клуба футболист будет выступать под 2-м номером.

Гуэхи является воспитанником Челси, дебютировав в первой команде в сентябре 2019-го. Всего в текущем сезоне 19-летний игрок провел 2 поединка в футболке "синих".

Действующий контракт Гуэхи со Суонси рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Суонси также арендовал нападающего Ливерпуля Риана Брюстера.

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