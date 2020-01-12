Англия

Защитник "шпор" очень доволен работой команды в обороне.

Тоттенхэм в 22-м туре Премьер-лиги минимально уступил Ливерпулю – 0:1.

"В плане защиты мы поработали невероятно хорошо. Увы, не удалось зацепиться за очки", — цитирует Альдервейрельда BBC.

"Мы разочарованы результатом, но не игрой в матче с Ливерпулем. Нужно извлечь позитив из этой игры. У нас была чистая неделя для подготовки – думаю, вы могли увидеть, что организация игры стала намного лучше".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо отметил, что его команда заслуживала набрать очки в матче с "красными".

Тоттенхэм набрал 30 очков в первых 22 турах и занимает восьмое место в таблице, отставая от топ-4 на девять очков.