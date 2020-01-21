Англия

Уругвайский форвард не намерен снижать финансовые требования, несмотря на желание уйти из ПСЖ этой зимой.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Челси, однако переход уругвайца в лондонский клуб может не состояться из-за финансовых требований футболиста. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, несмотря на желание Кавани сменить клубную прописку этой зимой, он не намерен идти на уступки в вопросе своей заработной платы. Его недельный оклад в ПСЖ составляет порядка 360 тысяч фунтов.

Учитывая финансовые запросы ПСЖ по Кавани (15 миллионов фунтов) и желание самого футболиста получить 18-месячный контракт с новым клубом, этот переход может обойтись Челси в кругленькую сумму.

Стоит отметить, что в услугах Кавани также заинтересован мадридский Атлетико, который пока не может договориться с ПСЖ о сумме выплаты.

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