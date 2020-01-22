Англия

Англичанин получил повреждение лодыжки.

Нападающий Челси Тэмми Абрахам получил травму и выбыл на неопределенный срок, сообщает Sky Sports.

Форвард повредил лодыжку в матче с Арсеналом (2:2) в борьбе с защитником Робом Холдингом. В ближайшее время 22-летний игрок должен пройти медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

"На данный момент я не располагаю информацией о состоянии Тэмми. Он получил ушиб лодыжки и был вынужден приложить лед к ней. Я еще не успел побеседовать с ним, поэтому не могу говорить точнее", – прокомментировал повреждение нападающего главный тренер Фрэнк Лампард.

В текущем сезоне Абрахам провел 30 поединков в футболке "синих", забив 15 голов и совершив 5 ассистов.

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