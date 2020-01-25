Англия

"Вишенки" не против усилиться опытным защитником Тоттенхэма.

Борнмут рассчитывает арендовать бека Тоттенхэма Денни Роуза, сообщает издание Sky Sports. Трансфер может состояться в январе.

"Вишенки" ведут отчаянную борьбу за выживание в АПЛ. Эдди Хау намерен укрепить защитную линию команды в зимнее трансферное окно. Одним из претендентов на усиление может стать левый бек Тоттенхэма Денни Роуз. Англичанин в нынешнем сезоне потерял место в основном составе "шпор".

Однако Борнмуту придется выдержать конкуренцию, ведь за игроком следят сразу несколько клубов АПЛ, в том числе Ньюкасл и Уотфорд. Боссы лондонского клуба в свою очередь намерены продать Роуза или отдать в аренду с опцией обязательного выкупа летом.

Ранее Жозе Моуриньо отрицал наличие конфликта между ним и Денни Роузом.