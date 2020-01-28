Англия

Борнмут не смог ничего противопоставить полурезервному составу "канониров".

В заключительном матче четвертого раунда Кубка Англии Арсенал на выезде обыграл Борнмут.

Гости забили два мяча до перерыва и позволили хозяевам лишь размочить счет в компенсированное время матча.

В пятом раунде соперником команды Микеля Артеты станет Портсмут, выступающий нынче в третьем по силе английском дивизионе.

Борнмут — Арсенал 1:2

Голы: Сарридж, 90+5 — Сака, 5, Нкетия, 26.

Борнмут: Траверс — Смит, С.Кук, Аке, Симпсон (Фрэнсис, 76) — Л.Кук, Серман, Гослинг — Г.Уилсон (К.Уилсон, 76), Соланке (Сарридж, 89), Фрейзер.

Арсенал: Мартинес — Беллерин, Мустафи (Холдинг, 62), Папастатопулос, Сака — Гендузи, Джака — Пепе (Себальос, 69), Уиллок (Мейтленд-Найлс, 90+2), Мартинелли — Нкетия.

Предупреждения: Уилсон, Сарридж — Джака.

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