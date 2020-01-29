Англия

Испанский коуч поделился мнение о предстоящем полуфинале Кубка английской лиги.

Манчестер Сити сыграет против Манчестер Юнайтед в рамках ответного полуфинального поединка Кубка английской лиги.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, несмотря на победу в первом матче со счетом 3:1, не считает, что его команда обеспечила себе выход в финал.

"Это Манчестер Юнайтед. Они могут добыть победу, что они неоднократно уже делали. В играх против таких невероятных команд с большой историей накал страстей сохраняется, поэтому я знаю, что нам будет трудно выйти в финал", — приводит слова Хосепа Гвардиолы BBC.

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится на Этихаде в среду, 29 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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