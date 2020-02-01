Англия

Форвард Ливерпуля Такуми Минамино рассказал, как проходит его адаптация в Англии.

Накануне матча 25-го тура первенства АПЛ против Саутгемптона новичок Ливерпуля Такуми Минамино поделился первыми впечатлениями в новой команде.

"Я недавно нашел себе новый дом в Ливерпуле, устроился там и теперь могу немного расслабиться, – сказал 25-летний японец в интервью Sky Sports. – Меня очень тепло встретили в команде, особенно Наби Кейта и Садио Мане, которые, кстати, живут по соседству. Также мне помогают те ребята, которые знают немецкий, поскольку из-за плотного графика не удается серьезно начать учить английский. Во время переездов пытаюсь читать и запоминать слова".

"Мною интересовались многие клубы, называть которые я не буду, но поскольку я с детства мечтал играть именно за Ливерпуль, то как я мог сказать "нет", когда получил предложение перейти сюда? Моими кумирами были Стивен Джеррард и Фернандо Торрес, а самое сильное впечатление произвел камбэк в финале Лиги чемпионов против Милана в 2005 году".

"Главной задачей для меня являлось показать тренеру и товарищам по команде, что я понимаю стиль Ливерпуля и подхожу под него, а уж потом продемонстрировать свои личные сильные стороны. Думаю, у меня получается".

"Кстати, на меня произвели огромное впечатление первые слова, которые мне сказал Юрген Клопп: "Ты можешь играть так, как ты хочешь, ты должен получать удовольствие от игры, и это то, чего мы хотим от тебя". Для меня было очень важно это услышать. Знать, что тренер верит в меня".

Ливерпуль выкупил Минамино у РБ Зальцбург за 7,5 миллиона фунтов, и Такуми уже успел сыграть 1 матч в чемпионате и 2 в Кубке Англии.

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