Италия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Италии между Аталантой и Ромой.

В 24-м туре первенства Серии А состоится поединок, который в Италии уже успели окрестить "плей-офф за четвертое место" – Аталанта против Ромы.

Аталанта — Рома

Суббота, 15 февраля, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Еще совсем недавно Рома уверенно занимала четвертую позицию, но ряд неудачных матчей, спровоцированный очередным кадровым кризисом, позволил Аталанте не только догнать, но и опередить своего прямого конкурента в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов на три очка.

Победа позволит римлянам сравняться с бергамасками по очкам, а выигрыш с крупным счетом — опередить их за счет преимущества в личных встречах, но в такой исход верится с трудом.

Определенный оптимизм "джаллоросси" может внушить то, что Аталанта в последнее время не особо удачно играет дома, проиграв СПАЛу и сыграв вничью с Дженоа — не самыми сложными соперниками.

Также стоит отметить, что "богине" в среду предстоит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии, хотя Джан Пьеро Гасперини, в распоряжении которого сейчас находятся все футболисты, пообещал, что против Ромы на поле выйдут все сильнейшие.

"Волкам" также предстоит сыграть в еврокубках — в Лиге Европы против Гента, но это произойдет на день позже. А вот с кадрами у Паулу Фонсеки беда.

Травмированы Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара, дисквалифицирован Кристанте, а Пасторе и Мхитарян не готовы на 100 процентов. В сложившейся ситуации можно предположить, что бывший игрок Аталанты Манчини вновь окажется не в обороне, а в средней линии. Единственный положительный момент — отбыл дисквалификацию пропустивший матч против Болоньи Пеллегрини.

Маловероятно, что получит место в стартовом составе хозяев Руслан Малиновский. Скорее всего, Гасперини вновь использует полузащитника сборной Украины как "джокера".

Интересные факты

– Команды провели между собой 120 матчей во всех турнирах: 27 побед Аталанты, 53 — Ромы и 40 ничьих.

– В Серии А Аталанта принимала Рому 57 раз: 19 побед, 18 поражений, 20 ничьих.

– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах против Ромы во всех турнирах.

– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Ромы в Серии А.

– В последних десяти матчах во всех турнирах Аталанта проиграла Роме лишь один раз.

– Рома забивает не менее двух мячей в последних трех выездных матчах Серии А.

– Беспроигрышная серия Аталанты в чемпионате составляет 3 матча.

– Безвыигрышная серия Ромы в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Рома завершился со счетом 3:3.

– В первом круге сильнее была Аталанта — 2:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кристанте, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара, Миранте (все — Рома).

Под вопросом: Пасторе, Мхитарян (оба — Рома).

Слова

Джан Пьеро Гасперини, тренер Аталанты:

"Я не буду лукавить, утверждая, что мы полностью сконцентрированы на Роме и не думаем о предстоящей встрече с Валенсией. Шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов является уникальным для нас, и мы сделаем все возможное, чтобы им воспользоваться. Однако против Ромы мы сыграем сильнейшим составом и с полной самоотдачей, поскольку, по сути, это будет "плей-офф" за четвертое место у путевку в Лигу чемпионов".

Паулу Фонсека, тренер Ромы:

"Нам предстоит поединок против команды, очень агрессивно и мастерски действующей в атаке. Возможно, это будет самый сложный для нас поединок в сезоне. Многие сейчас сомневаются в наших возможностях. Но я могу заверить, что мы можем провести замены в составе, но одно останется неизменным — наш боевой дух и стремление к победе".

прогноз 3:1

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