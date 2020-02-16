Англия

Немецкий форвард может стать игроком "красных" уже в апреле.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер в летнее трансферное может сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 23-немца заинтересован Ливерпуль, который готов оформить трансфер футболиста до конца апреля этого года.

Примечательно, что именно в этот период будет действовать клаусула в 55-60 миллионов евро, которая прописана в контракте Вернера. Начиная с мая переход форварда может обойтись потенциальному покупателю в гораздо большую сумму.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист провел 22 поединков, забив 20 голов и отдав шесть результативных передач. К немцу также проявляет интерес мадридский Реал.

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