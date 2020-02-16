Немецкий форвард может стать игроком "красных" уже в апреле.
Тимо Вернер, Getty Images
16 февраля 2020, 06:20
Нападающий Лейпцига Тимо Вернер в летнее трансферное может сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 23-немца заинтересован Ливерпуль, который готов оформить трансфер футболиста до конца апреля этого года.
Примечательно, что именно в этот период будет действовать клаусула в 55-60 миллионов евро, которая прописана в контракте Вернера. Начиная с мая переход форварда может обойтись потенциальному покупателю в гораздо большую сумму.
В текущем сезоне чемпионата Германии футболист провел 22 поединков, забив 20 голов и отдав шесть результативных передач. К немцу также проявляет интерес мадридский Реал.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.