Англия

Тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился своими взглядами на работу тренера.

Карло Анчелотти рассказал о том, что является основой его тренерской философии.

С момента знакомства с Карло Анчелотти я почувствовал легкость и уверенность. Каждого, кто хоть немного работал вместе с этим человеком, не удивляет то, почему все его так ценят и уважают.



Криштиану Роналду, подопечный Анчелотти в Реале

"Я всегда стараюсь относится к тем, с кем работаю, как к личностям, – цитирует тренера Эвертона официальный сайт "ирисок". – Когда мне на вопрос: "Кто ты такой?" отвечают: "Я — футболист!", я говорю: "Ты не футболист, а человек, играющий в футбол". Вроде бы какая разница, но ключевое слово здесь — человек".

"Если меня спрашивают, какой стиль исповедуют мои команды, я отвечаю, что не хочу, чтобы у них был какой-то определенный собственный стиль. Свой стиль — это умение играть только одним образом, что облегчает задачу соперникам, которые постепенно к нему приспосабливаются".

Невероятный тренер и потрясающий человек! Любой футболист с теплотой вспоминает время, которое работал вместе с ним.



Дэвид Бекхэм, подопечный Анчелотти в Милане и ПСЖ

"Любая команда должна играть разнообразно: агрессивно, уверенно защищаясь, атакуя, контратакуя. Не должно быть одной победной тактики, но нужно уметь одинаково хорошо играть при любых обстоятельствах. Единственное, что является обязательным — когда игроки выходят на поле, они должны четко знать, что они будут делать, и что будут делать их партнеры".

За свою тренерскую карьеру Анчелотти работал с Реджаной, Пармой, Ювентусом, Миланом, Челси, ПСЖ, Реалом, Баварией, Наполи и Эвертоном.

60-летний специалист выигрывал Лигу чемпионов (3), Клубный чемпионат мира (2), Суперкубок УЕФА (3), Кубок Интертото, чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии, кубки Италии, Англии и Испании, суперкубки Италии, Германии (2) и Англии.

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