Football.ua анонсирует центральный матч 26-го тура АПЛ между Челси и МЮ.
Челси – Манчестер Юнайтед, Getty Images
17 февраля 2020, 08:45
Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Оле-Гуннара Солскьяера.
Челси – Манчестер Юнайтед
17 февраля, 22:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Энтони Тейлор
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Закроет 26-й тур чемпионата Англии поединок между Челси и Манчестер Юнайтед. Для обеих команд хорошие новости – Манчестер Сити отстранен от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Как это затрагивает Челси, МЮ и другие команды АПЛ? Все просто – теперь можно занять пятое место в лиге, и это позволит принять участие в ЛЧ на следующий сезон. При условии, что CAS не отменит первоначальное решение.
Непростое расписание у Челси: помимо МЮ, в следующих матчах "синие" будут играть против Тоттенхэма, Баварии, Борнмута и Ливерпуля. Сложнейший календарь, способный выбить "синих" из ТОП-4. Во всяком случае, на какое-то время.
Манчестер Юнайтед продолжает бороться за попадание в четверку лучших и отстает от Челси на шесть очков. Учитывая поражение в первом туре со счетом 0:4, "синие" сделают все, чтобы отомстить и взять реванш.
Любопытен также еще один момент: кто займет место в воротах Челси. Фрэнк Лампард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и даже усадил его на скамейку запасных в прошлой игре. Решится ли 41-летний специалист снова выпустить в стартовом составе опытного Вилли Кабальеро?
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По версии букмекеров и, в частности Parimatch, Челси – фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 1,85, ничья – 3,65, а победа "красных дьяволов" – 4,50.
Последние пять матчей между командами:
Челси – Манчестер Юнайтед 1:2 (Кубок лиги);
Манчестер Юнайтед – Челси 4:0 (Премьер-лига);
Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (Премьер-лига)
Челси – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии);
Челси – Манчестер Юнайтед 2:2 (Премьер-лига).
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Пулишич, Лофтус-Чик — Погба, Рашфорд, Туанзебе, Мактоминей
Под вопросом: Абрахам, Жиру — Игало, Фосу-Менса.
Интересные факты:
Восемь из 13 голов Тэмми Абрахама в Премьер-лиге позволяли Челси выйти вперед в матче. Ни один из игроков АПЛ в текущем сезоне не выводил свою команду вперед чаще англичанина.
Челси проиграл только один домашний матч из последних 17 против Манчестер Юнайтед в АПЛ и не проигрывал в последних шести с октября 2012 года.
Выиграв 2:1 на Стэмфорд Бридж в Кубке английской лиги, Манчестер Юнайтед может стать первой командой, которая дважды обыграла Челси на выезде в течение одной кампании, после Ливерпуля в сезоне-2011/12.
После победы над Челси со счетом 4:0 на Олд Траффорд в стартовом туре, Юнайтед может одержать вторую победу в чемпионате над "синими" впервые с сезона-1987/88.
МЮ не удалось забить в последних трех матчах в Премьер-лиге.
Манчестер Юнайтед не проигрывает Челси в последних пяти матчах во всех турнирах.
"Красные дьяволы" забивают как минимум два гола в последних трех гостевых встречах против Челси во всех турнирах.
Тренеры говорят:
Фрэнк Лампард (Челси): "Манчестер Юнайтед усилился в зимнее трансферное окно. Бруну Фернандеш — хорошая сделка. Это игрок высокого уровня, который любит и умеет забивать. Наверняка он хочет впервые забить и в английской Премьер-лиге. Нас ждет сложный матч, соперник тоже хочет победить. Мы должны верить в себя и быть уверенными в собственных силах, играя дома. Постараемся победить".
Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Победа в этом поединке позволит нам сократить отставание от них до трех очков, это наша цель. Мы играли с ними дважды в этом сезоне, и играли хорошо. Челси — хорошая команда, они будут играть дома, но мы попытаемся победить, потому что это добавит нам веры и надежды".
прогноз 2:2