Англия

Football.ua анонсирует центральный матч 26-го тура АПЛ между Челси и МЮ.

Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Оле-Гуннара Солскьяера.

Челси – Манчестер Юнайтед

17 февраля, 22:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Закроет 26-й тур чемпионата Англии поединок между Челси и Манчестер Юнайтед. Для обеих команд хорошие новости – Манчестер Сити отстранен от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Как это затрагивает Челси, МЮ и другие команды АПЛ? Все просто – теперь можно занять пятое место в лиге, и это позволит принять участие в ЛЧ на следующий сезон. При условии, что CAS не отменит первоначальное решение.

Непростое расписание у Челси: помимо МЮ, в следующих матчах "синие" будут играть против Тоттенхэма, Баварии, Борнмута и Ливерпуля. Сложнейший календарь, способный выбить "синих" из ТОП-4. Во всяком случае, на какое-то время.

Манчестер Юнайтед продолжает бороться за попадание в четверку лучших и отстает от Челси на шесть очков. Учитывая поражение в первом туре со счетом 0:4, "синие" сделают все, чтобы отомстить и взять реванш.

Любопытен также еще один момент: кто займет место в воротах Челси. Фрэнк Лампард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и даже усадил его на скамейку запасных в прошлой игре. Решится ли 41-летний специалист снова выпустить в стартовом составе опытного Вилли Кабальеро?

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По версии букмекеров и, в частности Parimatch, Челси – фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 1,85, ничья – 3,65, а победа "красных дьяволов" – 4,50.

Последние пять матчей между командами:

Челси – Манчестер Юнайтед 1:2 (Кубок лиги);

Манчестер Юнайтед – Челси 4:0 (Премьер-лига);

Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (Премьер-лига)

Челси – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии);

Челси – Манчестер Юнайтед 2:2 (Премьер-лига).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Пулишич, Лофтус-Чик — Погба, Рашфорд, Туанзебе, Мактоминей

Под вопросом: Абрахам, Жиру — Игало, Фосу-Менса.

Интересные факты:

Восемь из 13 голов Тэмми Абрахама в Премьер-лиге позволяли Челси выйти вперед в матче. Ни один из игроков АПЛ в текущем сезоне не выводил свою команду вперед чаще англичанина.

Челси проиграл только один домашний матч из последних 17 против Манчестер Юнайтед в АПЛ и не проигрывал в последних шести с октября 2012 года.

Выиграв 2:1 на Стэмфорд Бридж в Кубке английской лиги, Манчестер Юнайтед может стать первой командой, которая дважды обыграла Челси на выезде в течение одной кампании, после Ливерпуля в сезоне-2011/12.

После победы над Челси со счетом 4:0 на Олд Траффорд в стартовом туре, Юнайтед может одержать вторую победу в чемпионате над "синими" впервые с сезона-1987/88.

МЮ не удалось забить в последних трех матчах в Премьер-лиге.

Манчестер Юнайтед не проигрывает Челси в последних пяти матчах во всех турнирах.

"Красные дьяволы" забивают как минимум два гола в последних трех гостевых встречах против Челси во всех турнирах.

Тренеры говорят:

Фрэнк Лампард (Челси): "Манчестер Юнайтед усилился в зимнее трансферное окно. Бруну Фернандеш — хорошая сделка. Это игрок высокого уровня, который любит и умеет забивать. Наверняка он хочет впервые забить и в английской Премьер-лиге. Нас ждет сложный матч, соперник тоже хочет победить. Мы должны верить в себя и быть уверенными в собственных силах, играя дома. Постараемся победить".

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Победа в этом поединке позволит нам сократить отставание от них до трех очков, это наша цель. Мы играли с ними дважды в этом сезоне, и играли хорошо. Челси — хорошая команда, они будут играть дома, но мы попытаемся победить, потому что это добавит нам веры и надежды".