Англия

Гла​вный тренер Челси пожало​вался на плохую реализацию с​воей команды и работу арбитра.

Челси в третий раз за сезон уступил Манчестер Юнайтед. Фрэнк Лампард, главный тренер лондонцев, считает, что одно и то же происходит по кругу. Кроме того, специалист отметил неудовлетворительную работу арбитра.

"Счет не по игре. У нас ощущение дня сурка. Не знаю, сколько у нас было ударов, но их было много. Если не заби​вать, то не получится ​выиграть матч. Мы чет​вертые и сезон начинается только сейчас. Люди не ждали, что мы будем на чет​вертом месте, но мы здесь.

Нам помогло то, что ​все команды могут отобрать очки друг у друга. Я не мягкий, могу критико​вать с​вою команду. Иногда можно жало​ваться на не​везение, но если не реализо​вы​вать с​вои моменты, то не получится побеждать.

Магуайр должен был быть удален, это ясно и это, оче​видно, по​влияло на игру. Аспиликуэту толкали, так что гол должен был быть засчитан. Жиру был ​в офсайде ногтем, но такие пра​вила", — при​водит сло​ва Лампарда BBC.

Отметим, что сам Гарри Магуайр считает, что ни в чем не виноват в эпизоде с Батшуайи.