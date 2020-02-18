Главный тренер Челси пожаловался на плохую реализацию своей команды и работу арбитра.
ФРЭНК ЛАМПАРД, ФОТО GETTY IMAGES
18 февраля 2020, 01:09
Челси в третий раз за сезон уступил Манчестер Юнайтед. Фрэнк Лампард, главный тренер лондонцев, считает, что одно и то же происходит по кругу. Кроме того, специалист отметил неудовлетворительную работу арбитра.
"Счет не по игре. У нас ощущение дня сурка. Не знаю, сколько у нас было ударов, но их было много. Если не забивать, то не получится выиграть матч. Мы четвертые и сезон начинается только сейчас. Люди не ждали, что мы будем на четвертом месте, но мы здесь.
Нам помогло то, что все команды могут отобрать очки друг у друга. Я не мягкий, могу критиковать свою команду. Иногда можно жаловаться на невезение, но если не реализовывать свои моменты, то не получится побеждать.
Магуайр должен был быть удален, это ясно и это, очевидно, повлияло на игру. Аспиликуэту толкали, так что гол должен был быть засчитан. Жиру был в офсайде ногтем, но такие правила", — приводит слова Лампарда BBC.
Отметим, что сам Гарри Магуайр считает, что ни в чем не виноват в эпизоде с Батшуайи.