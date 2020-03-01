Англия

У вратаря Тоттенхэма Уго Льориса повреждение паха.

Тоттенхэм вновь будет вынужден обойтись без своего основного вратаря и капитана Уго Льориса, получившего травму паха — сообщил официальный Твиттер "шпор".

Место в воротах на матч против Вулверхэмптона займет Пауло Гассанига, а на скамейке запасных будет находиться Михель Ворм.

В матче 27-го тура против Челси Льорис провел 250-й матч в АПЛ, но значительную часть нынешнего сезона пропустил из-за травм.

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