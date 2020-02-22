Англия

На счету вратаря Тоттенхэма 250 матчей в английской Премьер-лиге.

В матче 27-го тура чемпионата Англии против Челси голкипер и капитан Тоттенхэма в 250-й раз вышел на поле в составе своей команды в первенстве АПЛ — напомнил официальный Твиттер "шпор".

В нынешнем сезоне из-за травмы 33-летний вратарь национальной сборной Франции (114 матчей) провел в высшем английском дивизионе 11 поединков.

Льорис за свою карьеру выступал за Ниццу (77 матчей во всех турнирах), Лион (195) и Тоттенхэм (313).

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