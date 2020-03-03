Англия

Football.ua анонсирует поединок Кубка Англии между Челси и Ливерпулем.

Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Юргена Клоппа.

Челси – Ливерпуль

3 марта, 21:45, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Не лучшее время у Челси, не в лучшем настроении должен быть и Ливерпуль. В субботу подопечные Юргена Клоппа впервые проиграли за 44 матча в Премьер-лиге – больше года "красные" не знали горечи поражений. В этом ничего страшного нет, более того, клуб может гордиться такими отличными результатами. Тем не менее, не верилось, что серию Ливерпуля прервет именно Уотфорд, на тот момент находящийся в зоне вылета.

У Фрэнка Лампарда хватает своих проблем в Челси: защита регулярно дает сбои, нападение не гарантирует голы, на прошлой неделе Бавария во всей красе показала все слабые места "синих", разгромив команду на Стэмфорд Бридж. Ничья с Борнмутом (2:2) явно не добавила настроя Челси, учитывая то, что лондонцам по ходу матча еще пришлось отыгрываться и они едва ушли от поражения. Кроме того, не исключено, что в стартовом составе наконец-то выйдет Кепа Аррисабалага – 41-летний специалист не исключил такую возможность на пресс-конференции.

Ожидается, что Юрген Клопп даст отдых некоторым ключевым исполнителям своей команды.

Челси и Ливерпуль уже встречались дважды между собой в этом сезоне: "красные" взяли верх как в Суперкубке УЕФА (2:2 и победа по пенальти), та и в чемпионате Англии (2:1).

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 2,28, ничья – 3,80, а победа "красных" – 2,85.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Хадсон-Одои, Пулишич, Канте – Клайн, Шакири, Эллиот, Хендерсон.

Под вопросом: Лофтус-Чик, Абрахам – Кейта.

Интересные факты:

Челси играл против Ливерпуля десять раз в Кубке Англии, выиграв шесть игр.

В последний раз Челси и Ливерпуль встречались в Кубке Англии в финале 2012 года на Уэмбли – тогда победу добыли "синие".

"Синие" чаще выигрывали Кубок Англии, чем "красные": восемь против семи трофеев.

Миши Батшуайи забил 14 голов в 20 кубковых матчах за Челси.

Педро может провести свой 200-й матч за Челси во всех турнирах.

У Челси процент побед в Кубке Англии составляет 61,6 на Стэмфорд Бридж: 117 из 190 матчей.

Челси и Ливерпуль проведут между собой 62-й матч во всех турнирах в 21-м веке.

Тренеры говорят:

Фрэнк Лампард (Челси): "Состав, который выйдет на поле, должен отдать все силы, чтобы конкурировать с Ливерпулем, как мы делали дважды в этом сезоне. Мы хорошо играли против них, но проиграли в обоих случаях. Мы должны выйти с тем же настроем, что и в предыдущих встречах против Ливерпуля, мы хотим выиграть Кубок Англии".

Юрген Клопп (Ливерпуль): "Фрэнк Лампард делает потрясающую работу. Это великолепно. Отличная работа из того, что я вижу. Мне очень нравится этот проект. В составе Челси большое количество молодых игроков. В этой паре нет фаворитов, а если и есть – это Челси, потому что они играют дома".