Англия

Главный тренер Арсенала нуждается в габонском нападающем.

Арсенал на данный момент идет на десятой строчке турнирной таблицы, а потому пока что непонятно, сможет ли команда пробиться в еврокубки.

Тем не менее, главный тренер "канониров" заявил, что собирается сохранить лидера команды Пьера-Эмерика Обамеянга в любом случае.

"Он был подавлен и чувствовал ответственность за то, что произошло (промах в матче против Олимпиакоса). Нам нужно время, чтобы он был счастлив и улыбался. Продление контракта с ним? Мы должны сделать это до конца сезона. Я хочу удержать его при любых обстоятельствах", — приводит слова Микеля Артеты Football London.

Контракт габонского нападающего с клубом действителен до лета 2021 года, а сам игрок заинтересован в переходе в Интер.