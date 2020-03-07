Англия

Немец отдал результативную передачу во встрече с Вест Хэмом.

Арсенал одержал минимальную победу над Вест Хэмом в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол на 78-й минуте матча забил Александр Ляказетт, который воспользовался передачей Месута Озила. Для немецкого хавбека эта результативная передача стала первой в АПЛ с февраля 2019 года.

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Всего в текущем сезоне 31-летний игрок провел 23 поединка в футболке "канониров", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Действующий контракт Озила с Арсеналом рассчитан до июня 2021 года.

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