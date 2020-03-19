Команды получат финансовую помощь.
Стадион Лидса, getty images
19 марта 2020, 08:22
Официальный сайт Английской футбольной лиги сообщает, что организация выделит суммарно 50 миллионов фунтов клубам из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.
Напомним, всего под эгидой АФЛ в этих лигах выступают 72 команды, а финансовая помощь будет направлена на погашение премиальных выплат.
Больше всего получат клубы из Чемпионшипа — по 800 тысяч фунтов. Также клубы могут оформить беспроцентный кредит на сумму 584 тысяч фунтов.
Команды из Лиги 1 получат 250 тысяч и возможность кредита в 186 тысячи, а клубы Лиги 2 — 164 тысячи и 120 тысяч соответственно.
Ранее сообщалось, что о принятии решения о судьбе АПЛ в текущем сезоне надо 14 из 20 голосов.