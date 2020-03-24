Англия

Хавбек Наполи может оказаться в английской Премьер-лиге.

Полузащитник Наполи в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и перейти в Эвертон. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "ирисок" готовит серьезное предложение по 29-летнему бразильцу в размере 40 миллионов евро.

Самому же футболисту будет предложен контракт до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон + бонусы. В подписании Аллана лично заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.

Кроме того, ранее итальянский специалист настаивал на том, что "ирискам" необходимо оформить трансфер Чиро Иммобиле.

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