Англия

Форвард Тоттенхэма продолжает восстанавливаться от травмы.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не появлялся на футбольном поле с начала 2020 года. По словам английского форварда, он уже близок к возвращению на футбольное поле.

"С точки зрения реабилитации и личного настроя, у меня все хорошо. Сейчас я нахожусь на продвинутой стадии, просто усердно работаю и жду окончательно решения лиги по нынешнему сезону".

"Надеюсь вернуться к тренировкам с командой через 2-3 недели. Я уже на финальной стадии восстановления, почти все могу делать. Осталось набрать физическую форму", — приводит слова Кейна официальный сайт Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может отказаться от трансфера Харри Кейна в пользу Игало.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.