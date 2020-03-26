Англия

Английский вундеркинд может вернуться в АПЛ.

Крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немецкую Бундеслигу в летнее трансферное окно.

Как сообщает Evening Standard, Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в 20-летнем англичанине и является фаворитом на его подписание.

Более того, "красные дьяволы" готовы удовлетворить финансовые требования "шмелей", сделав Санчо самым дорогостоящим игроком в своем истории. По информации издания, МЮ намерен заплатить за талантливого вингера 100 миллионов фунтов.

Несмотря на интерес Челси и Ливерпуля, которых также не смущает высокая стоимость Санчо, Манчестер Юнайтед все-таки является лидером в гонке за игроком, поскольку имеет более значимые связи в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также является фаворитом в гонке за форвардом Барселоны Антуаном Гризманном.

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