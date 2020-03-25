Французский защитник может перебраться в АПЛ.
Самуэль Умтити, getty images
25 марта 2020, 12:53
Манчестер Юнайтед находится в поисках центрального защитника и обратил свое внимание на Самуэля Умтити, сообщает Calciomercato.
Барселона, в свою очередь, будет не против расстаться с французом, чтобы получить средства на входящие трансферы.
В этом сезоне Самуэль Умтити провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", получив четыре желтых карточки.
Напомним, что Манчестер Юнайтед также рассматривает кандидатуру Калиду Кулибали.