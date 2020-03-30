Испания

"Сливочные" готовы заплатить за французского защитника 60 млн евро.

Центральный защитник Лейпцига Дайот Упамекано в летнее трансферное окно может перебраться в испанскую Примеру. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на AS.

По информации источника, "сливочные" готовые составить конкуренцию Арсеналу, Барселоне и Баварии в гонке за 21-летним французом.

Руководство Реала рассматривает вариант с подписанием Упамекано и готово заплатить за центрбека 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отпускных.

Ранее сообщалось, что сам Дайот Упамекано твердо решил покинуть РБ Лейпциг в летнее межсезонье. Его нынешних контракт с "быками" рассчитан до лета 2021 года.

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