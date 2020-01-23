Германия

"Красные" хотят подписать французского защитника.

Защитник Лейпцига Дайот Упамекано попал в сферу интересов Баварии, сообщает Sky Germany.

Мюнхенский клуб планирует укрепить линию обороны и хочет подписать французского центрбека следующим летом.

Упамекано отказывается продлевать контракт с Лейпцигом, который рассчитан до июня 2021 года. "Быки", вероятно, будут готовы продать футболиста летом и могут отпустить его за 30-40 млн евро.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в футболке Лейпцига, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Упамекано также заинтересован Арсенал.

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