Англия

"Пенсионеры" готовы рассмотреть просьбу любого игрока, который захочет покинуть Великобританию.

Лондонский Челси разрешил своему крайнему полузащитнику Виллиану улететь в Бразилию на период карантина, который начался из-за распространения пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, руководство "пенсионеров", из-за сложившейся ситуации с паузой в английской Премьер-лиге, готово рассмотреть просьбу каждого своего футболиста, который захочет провести карантин в другой стране.

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Что касается Виллиана, то бразилец решил вернуться на родину, поскольку на данный момент в Бразилии находится его жена и дети.

Напомним, ранее Виллиан заявил, что готов доиграть чемпионат Англии, несмотря на завершающийся контракт. Отметим, что соглашение игрока с Челси истекает летом этого года.

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