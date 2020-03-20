Англия

Football.ua анализирует, в каком клубе будет выступать 31-летний футболист грядущим летом.

Все идет к тому, что пути Челси и Виллиана разойдутся этим летом. Бразилец хочет получить соглашение на три года, в то время как "синие" предлагают лишь на два. Примечательно, что у Челси строгая политика: игрокам старше 30 лет не предлагать контракт больше, чем на год. Под исключение попал Давид Луис прошлым летом, но это была вынужденная мера – лондонский клуб получил трансферный бан, ввиду этого пришлось идти на уступки центрбеку, который, несмотря на пролонгацию соглашения, был продан в Арсенал по собственной инициативе.

В свое время Джон Терри и Фрэнк Лампард получали сделки на один год, и легендам клубам приходилось с этим лишь смириться. В ситуации с Виллианом клуб расщедрился на двухлетнее соглашение, однако Виллиан не готов его принять – он верит, что способен дать многое команде и играть на высоком уровне еще три сезона.

Это сложная ситуация, потому что Челси предложил мне контракт на два года и не собирается менять условия. Я же сказал, что хочу три года. Трудная ситуация.

"Я действительно не знаю, останусь ли я. Моя цель — усердно работать и сосредоточиться на оставшейся части сезона, чтобы Челси мог продолжать побеждать. Я подхожу к концу сезона с ясной головой. Думаю, тяжело будет остаться. Посмотрим, что произойдет", — сказал Виллиан в конце февраля.

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В ситуации с Виллианом можно понять как руководство, так и тренерский штаб Челси: бразилец не подвержен травмам, он – опытный боец, а учитывая огромное количество молодежи в составе – это плюс. Поэтому, по меркам Челси, предложить соглашение на два сезона игроку, старше 30 лет – своего рода признак ценности и уважения. В августе Виллиану будет 32 года, для вингера, тем более, который выступает в АПЛ – чуть ли не критический возраст (за некоторыми исключениями). Тут тоже можно понять Марину Грановскую – предлагать контракт на три года было бы слишком щедро со стороны клуба.

Все идет к тому, что Виллиан покинет Челси предстоящим летом. Похоже, бразилец уже сам сомневается, что у него есть будущее в этом клубе: "Мой контракт заканчивается в июле этого года. Если произойдет так, что чемпионат мы будем доигрывать в этот период, то я готов, нет никаких проблем. Клуб всегда был добр ко мне, поэтому я готов выразить ему свою верность".

Несомненно, если Виллиан таки покинет Челси, то интерес к нему будут проявлять многие европейские клубы и даже с приставкой "топ". Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру 31-летний футболист, если не продлит контракт.

Тоттенхэм

Удивительно, но как бы не говорил о любви Виллиана к Челси, этот вариант нельзя исключать. Более того, он весьма реалистичный. В свое время бразилец мог оказаться в составе "шпор" летом 2013 года, он прибыл на базу этой команды, но медицинский осмотр так и не прошел. Передумал.

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"Мы прилетели, сели в микроавтобус, поехали в их тренировочный центр, мой агент Киа Джурабчян уже ждал нас. Я подумал, что это достаточно странно, раз он ждет нас у дверей. Я вышел, он сказал мне: "У нас проблемы". Я переспросил: "Какие?". Он ответил: "Челси сделал предложение". Я ответил: "Так давай сядем в микроавтобус, ты все уладишь, и я поеду в Челси. Я не подпишу контракт с Тоттенхэмом", — приводит слова бразильца Eurosport.

Если Виллиан перейдет в Тоттенхэм, то болельщикам этой команды придется простить былые обиды, а главным фактором при потенциальном трансфере будет Жозе Моуриньо – с ним у него были чуть ли не лучшие моменты в карьере.

Арсенал

По информации The Telegraph, "канониры" включатся в гонку, если бразилец станет свободным агентом. Учитывая ситуацию с коронавирусом, а также то, что у Арсенала будет мало средств на приобретения грядущим летом, Виллиан видится чуть ли не идеальной кандидатурой для усиления.

Да, почти наверняка бразилец останется без Лиги чемпионов, зато продолжит жить в Лондоне, где ему и его семье комфортно, а также получит контракт на три года – это значительно дешевле для Арсенала, нежели покупать любого другого игрока.

Бавария

Этот вариант не выглядит столь убедительным, но и его исключать нельзя. По версии все того же The Telegraph, мюнхенский клуб рассматривает Виллиана как альтернативу Лерою Сане. Немецкий футболист, если ситуация с коронавирусом не разрешится, пропустит весь сезон, а покупать такого игрока Баварии было бы рискованно, тем более, за большие деньги. Темп в Германии ниже, чем в Англии, поэтому бразилец мог бы демонстрировать неплохой уровень футбола на протяжении нескольких сезонов.

Барселона

До сих пор сложно сказать, это игры агентов Виллиана, или же Барселона действительно чуть ли не каждый год пытается заполучить бразильца, но получает отказ. По слухам, самое крупное предложение за последнее время достигало примерно 55 миллионов фунтов. В общем, лишних слов не нужно: опытный вингер — дополнительная опция как для основного состава, так и для ротации.





Ювентус

Давно известно о любви туринской команды подписывать свободных агентов, а из свежих таких примеров – Адриен Рабио. В составе "бьянконери" бразилец мог бы воссоединится с экс-игроком Шахтера Дугласом Костой, с которым он вместе выступал за "горняков", а также снова поработать под руководством Маурицио Сарри.

ПСЖ

Если Неймар покинет Пари Сен-Жермен, вряд ли Томас Тухель будет видеть в Виллиане замену скандальному футболисту. Однако, как и в других случаях, это достаточно интересная кандидатура для усиления состава. Подобную сделку ПСЖ уже совершал – прошлым летом клуба на правах свободного агента подписал Андера Эрреру из Манчестер Юнайтед.

Клубы из Бразилии или не из ТОП-5 европейских лиг

Виллиан слишком амбициозен, чтобы переходить в значительно более слабый чемпионат, нежели английская Премьер-лига, и слишком "молод", чтобы возвращаться на родину. Поэтому такой вариант событий можно исключить на 99%.

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Учитывая ситуацию с коронавирусом, предстоящий уход из Челси Педро, подверженность к травмам Хадсона-Одои, для Челси и Виллиана выглядит идеальным решением подписать сделку на два сезона. Если же бразилец уйдет летом и в клуб из АПЛ, то большинство болельщиков Челси, вероятно, будут помнить его с негативной точки зрения.