Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед близок к возвращению в общую группу.

Маркус Рашфорд практически восстановился и скоро будет готов приступить к тренировкам в основной группе, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Однако пока что неизвестно, когда "красные дьяволы" приступят к тренировочным сессиям.

Английский нападающий получил повреждение в матче против Вулверхэмптона в рамках 1\32 Кубка Англии.

В этом сезоне Рашфорд провел 31 поединок в футболке "красных дьяволов", забив 19 голов и сделав пять ассистов.

Напомним, ранее Солскьяер рассказал о желании нападающего сыграть в финале Кубка Англии или Лиги Европы.