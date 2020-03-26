Англия

Норвежский форвард мог оказаться в стане "красных дьяволов".

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, поведал о причинах срыва трансфера своего сына в Манчестер Юнайтед прошлой зимой.

"Красные дьяволы" были одними из фаворитов на подписание талантливого норвежца, но в конечном итоге футболист оказался в стане "шмелей".

"Неизвестно, как бы Эрлинг начал выступать в других командах. Вполне возможно, что у него также бы все начало получаться. Мы никогда не сможет узнать об этом наверняка".

"Понимаете, нужно переходить туда, где тебя ждет не только тренер (Оле-Гуннар Солскьяер, прим. ред), но и весь клуб. Думаю, это главное".

"Ключевое значение также имеет то, каких результатов клуб добивался последние пять-десять лет и в каком направлении он движется", — приводит слова Холанда-старшего Goal.com со ссылкой на телеканал TV2.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм планирует побороться за Холанда в летнее трансферное окно.

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