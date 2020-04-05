Бразилец выразил большие сомнения в том, что продлит контракт с Челси.
Виллиан,getty images
05 апреля 2020, 18:44
Виллиан подтвердил, что переговорный процесс с лондонцами застопорился. Бразилец согласен вести переговоры с другими командами.
"Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев, и продление кажется затруднительным. Я думаю, что нам будет сложно договориться, так как я хочу еще три года, а Челси предложил только два.
На данный момент неизвестно, что произойдет, но я готов вести переговоры с другими командами", — приводит слова бразильца Mundo Deportivo.
Напомним, ранее Виллиан заявил, что хочет остаться в английской Премьер-лиге.