Англия

Бразилец выразил большие сомнения в том, что продлит контракт с Челси.

Виллиан подтвердил, что переговорный процесс с лондонцами застопорился. Бразилец согласен вести переговоры с другими командами.

"Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев, и продление кажется затруднительным. Я думаю, что нам будет сложно договориться, так как я хочу еще три года, а Челси предложил только два.

На данный момент неизвестно, что произойдет, но я готов вести переговоры с другими командами", — приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Виллиан заявил, что хочет остаться в английской Премьер-лиге.