Англия

"Пенсионеры" намерены удержать защитника сборной Германии Антонио Рюдигера как минимум до лета 2023 года.

Игра Антонио Рюдигера после восстановления от травмы паха настолько впечатлила руководство Челси, что клуб начал переговоры с защитником о новом контракте — сообщает Sky Sports.

Нынешнее соглашение игрока национальной сборной Германии (30 матчей, 1 гол) рассчитано до 30 июня 2022 года, но клуб предлагает ему контракт до 30 июня 2023 года на улучшенных условиях с опцией продления еще на год.

27-летний защитник выступал за Штутгарт (80 матчей во всех турнирах, 2 гола), Рому (72, 2) и Челси (105, 6).

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