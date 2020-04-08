"Пенсионеры" намерены удержать защитника сборной Германии Антонио Рюдигера как минимум до лета 2023 года.
Антонио Рюдигер, Getty Images
08 апреля 2020, 21:58
Игра Антонио Рюдигера после восстановления от травмы паха настолько впечатлила руководство Челси, что клуб начал переговоры с защитником о новом контракте — сообщает Sky Sports.
Нынешнее соглашение игрока национальной сборной Германии (30 матчей, 1 гол) рассчитано до 30 июня 2022 года, но клуб предлагает ему контракт до 30 июня 2023 года на улучшенных условиях с опцией продления еще на год.
27-летний защитник выступал за Штутгарт (80 матчей во всех турнирах, 2 гола), Рому (72, 2) и Челси (105, 6).
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