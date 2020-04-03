Англия

Бывший защитник Челси считает, что нападающий Лацио Чиро Иммобиле не сможет раскрыться в АПЛ.

Фрэнк Синклер полагает, что в Италии у нападающих больше возможностей забивать, чем в Англии, поэтому кандидатура Чиро Иммобиле вряд ли окажется полезным Челси.

"Лацио — большой клуб с солидной репутацией, и то, сколько Иммобиле забивает, играя в нем, производит впечатление, – цитирует бывшего защитника Челси Football Italia. – Но вопрос в том, что итальянская и английская лига очень отличаются, в Италии легче забивать. И я не уверен, что Фрэнк Лампард поступил правильно, включив Иммобиле в список потенциальных усилений Челси. Но я могу и ошибаться".

В сезоне-2019/20 Чиро Иммобиле забил 27 мячей за Лацио и возглавляет гонку за Золотой бутсой, опережая Роберта Левандовски из Баварии на 4 очка (25 голов) и Криштиану Роналду из Ювентуса (21), Тимо Вернера из РБ Лейпциг (21) и Эрлинга Холанда из Боруссии Д (25) на 12 пунктов.

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