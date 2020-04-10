Англия

Перспективный вингер вскоре может вернуться в Англию.

Слухи касательно перехода нападающего дортмундской Боруссии Джейдона Санчо не угасают. Англичанин действительно может покинуть Сигнал Идуна Парк в летнее трансферное окно, а главным претендентом на него называют Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Athletic, 20-летний англичанин предпочитает стать игроком именно "красных дьяволов", несмотря на интерес ряда других европейских грандов.

Утверждается, что Санчо поддерживает дружеские отношения с форвардом МЮ Маркусом Рашфордом, которые ранее заявил о желании поиграть за одну команду со своим товарищем.

Игрок Боруссии разделяет желание Рашфорда, поэтому хотел бы вернуться в Англию больше, чем попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.

Ранее стало известно, что дортмундская Боруссия не станет снижать цену на Джейдона Санчо, несмотря на финансовый кризис. "Шмели" требуют за англичанина как минимум 110 миллионов евро.

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